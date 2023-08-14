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Гаджиев: уход Малкома - это куда более серьезная потеря, чем уход Захаряна

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Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал трансфер хавбека столичного "Динамо" Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: "СЭ"
- Безусловно, уход Захаряна - потеря для "Динамо". Конечно, это так, но вот сегодня команда победила без него. Понятное дело, что играли с дебютантом Премьер-лиги, но все равно "Балтика" - непростая команда. Думаю, клуб справится с потерей Захаряна. Уход Малкома из "Зенита" - это куда более серьезная потеря, чем уход Захаряна из "Динамо".

Напомним, вчера, 13 августа московское "Динамо" подтвердило, что трансфер хавбека Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад" находится в завершающей стадии. Руководству "бело-голубых" и испанской стороне осталось уладить формальности. Захарян провел в составе "Динамо" 89 матчей, забил 19 голов и сделал 25 голевых ассистов.

Бразильский вингер "Зенита" Малком покинул клуб в нынешнее трансферное окно и перешел в "Аль-Хиляль". На его счету 42+24 по системе гол плюс пас в 109 играх за "сине-бело-голубых".

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


Гаджиев Захарян Динамо
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