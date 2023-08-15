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Cемин — о Захаряне: к Карпину и Хохлову в Испании относятся с большим уважением. Арсен должен продолжить

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Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий переход полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"
"Наши ребята Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, которые выступали там ранее, проявили себя очень достойно. О них и сейчас помнят. Называешь их фамилии — они относятся с большим уважением. Захарян должен продолжить традиции", — сказал Сёмин.

Ранее руководители московского клуба подтвердили, что достигли договорённости с "Реалом Сосьедад" о переходе 20-летнего полузащитника сборной России. Сообщалось, что в ближайшие дни Захарян должен вылететь в Испанию, чтобы пройти медобследование для новой команды. Однако этот процесс затянулся из-за разногласий футболиста и клуба в продолжительности контракта.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Семин Захарян Динамо Реал Сосьедад Ла Лига Российские трансферы
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