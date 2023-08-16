"Выслушав представителей "Локомотива" и Дзюбу, КДК дисквалифицировал на два матча РПЛ условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношение иных лиц. Испытательный срок — до конца сезона. Можно обжаловать только штраф", — сказал Григорьянц.
34-летний Дзюба пообещал журналисту одного из изданий засунуть телефон "в одно место" за один из заданных вопросов. Футболист, который не попал в заявку на матч с "Крыльями Советов" (1:1), не захотел общаться с журналистом в тот момент, когда шёл в машину со своей семьёй. Срок восстановления Дзюбы от травмы не сообщается.
Источник: "Чемпионат".
КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно за оскорбление журналиста
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нападающий "Локомотива" Артём Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за оскорбление в адрес журналиста.
Фото: ФК "Локомотив"