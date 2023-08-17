– Когда "Локомотив" подписывал Дзюбу, было понятно, что вместе с этим игроком в клуб придут скандалы. Артем – магнит для проблем, вечно он во что-то вляпывается. Конечно, его поведение вредит имиджу клуба. Но кто у нас думает об имидже? Дзюба же звезда. Наказание за эпизод с журналистом довольно мягкое. История может повториться, – приводит слова Смородской "РБ Спорт".
16 августа в Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем рассматривался инцидент между футболистом "Локомотива" Артемом Дзюбой и 19-летним журналистом "РБ Спорт", произошедший на парковке "РЖД Арены" после окончания встречи 4-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Крыльями Советов". Игра завершилась вничью - 1:1.
Корреспондент задал 34-летнему форварду "красно-зеленых" вопрос, связанный с его предполагаемой результативностью в новом сезоне. Дзюба счел его провокационным и сначала отказался отвечать, а затем пригрозил "засунуть телефон в одно место" представителю СМИ. По итогам заседания глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о том, что нападающему вынесена двухматчевая дисквалификация условно.
Кроме того, Дзюбе придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за свое поведение. Глава комитета отдельно отметил, что футболист не принес свои извинения журналисту издания.
Смородская: Дзюба – магнит для проблем, вечно он во что-то вляпывается. История может повториться
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбу на 2 матча РПЛ и оштрафовать на 50 тысяч рублей.
Фото: ФК "Локомотив"