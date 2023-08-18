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Баженов: у сегодняшнего "Спартака" характер настоящего бойца

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Бывший нападающий московского "Спартака" Никита Баженов высказался о старте красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
— То, что у сегодняшнего "Спартака" характер настоящего бойца, он уже не раз доказывал. Сейчас в команде хорошая конкуренция. И Абаскаль этим умело пользуется: плохо сыграл — уступи место другому. И здесь очень своевременными и важными стали приобретения защитника Рябчука и атакующего хавбека Бонгонды. Это очевидное усиление, с которым можно двигаться вперед. И сомнений в том, что "Спартак" это продолжит, у меня нет.

В настоящее время московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе после четырех игр девять очков. В последнем матче красно-белые в гостях сыграли против екатеринбургского "Урала". Встреча завершилась поражением столичного клуба со счетом 2:3. Оно оказалось первым для подопечных Гильермо Абаскаля в текущем сезоне.

В пятом туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" на своем поле сыграет против петербургского "Зенита". Встреча, которая состоится 20 августа 2023 года, начнется в 19:30 по столичному времени. Ее обслужит бригада рефери Сергея Карасева.

Источник: "СЭ"


Баженов Спартак
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