— То, что у сегодняшнего "Спартака" характер настоящего бойца, он уже не раз доказывал. Сейчас в команде хорошая конкуренция. И Абаскаль этим умело пользуется: плохо сыграл — уступи место другому. И здесь очень своевременными и важными стали приобретения защитника Рябчука и атакующего хавбека Бонгонды. Это очевидное усиление, с которым можно двигаться вперед. И сомнений в том, что "Спартак" это продолжит, у меня нет.
В настоящее время московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе после четырех игр девять очков. В последнем матче красно-белые в гостях сыграли против екатеринбургского "Урала". Встреча завершилась поражением столичного клуба со счетом 2:3. Оно оказалось первым для подопечных Гильермо Абаскаля в текущем сезоне.
В пятом туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" на своем поле сыграет против петербургского "Зенита". Встреча, которая состоится 20 августа 2023 года, начнется в 19:30 по столичному времени. Ее обслужит бригада рефери Сергея Карасева.
Источник: "СЭ"
Баженов: у сегодняшнего "Спартака" характер настоящего бойца
Бывший нападающий московского "Спартака" Никита Баженов высказался о старте красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"