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Агент Азмуна: знаю об интересе "Зенита" к Сердару от других людей

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Агент нападающего "Байера" Сердара Азмуна Арманд Дурн отреагировал на информацию о трансферном интересе к иранскому форварду со стороны петербургского "Зенита".
Фото: РПЛ
- Я знаю об интересе "Зенита" к Сердару от других людей, но мы не общались с "Зенитом" в это трансферное окно, - передает слова Дурна "РБ Спорт".

Ранее появилась информация о возможном трансферном интересе руководства петербургского "Зенита" к бывшему нападающему сине-бело-голубых - 28-летнему иранскому форварду Сердару Азмуну, выступающему за леверкузенский "Байер. Выступая за петербуржцев в период с февраля 2019 года по февраль 2022 года, футболист в 104 матчах забил 62 гола и выполнил 23 ассистентских действия.


Зенит Байер Азмун Российские трансферы
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