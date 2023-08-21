Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
17:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.19X 3.35П2 3.4
Торпедо
19:24
НефтехимикНе начат
П1 1.98X 3.45П2 3.9

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
АрсеналНе начат
П1 4.9X 4П2 1.77

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
20:00
СевильяНе начат
П1 3.55X 3.1П2 2.33
Гранада
22:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.7X 3.15П2 2.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
КальяриНе начат
П1 1.71X 3.8П2 5.4
Болонья
21:45
МиланНе начат
П1 4.1X 3.6П2 2
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Соболев: нужно поговорить про отношение, чтобы каждый человек в "Спартаке" выкладывался по полной

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Спартака" Александр Соболев считает, что внутри команды должен состояться разговоров.
Фото: ФК "Спартак"
"Нужно поговорить про отношение, чтобы каждый человек в клубе выкладывался по полной. Мы должны сами сесть за этот разговор... Это инициатива должна идти от всех", — сказал Соболев.

Нападающий Александр Соболев стал автором единственного гола "Спартака" в матче с "Зенитом", который закончился победой гостей со счётом 3:1. В нынешнем сезоне нападающий в четырёх матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.

Источник: Sport24.


Спартак Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится