"Нужно поговорить про отношение, чтобы каждый человек в клубе выкладывался по полной. Мы должны сами сесть за этот разговор... Это инициатива должна идти от всех", — сказал Соболев.
Нападающий Александр Соболев стал автором единственного гола "Спартака" в матче с "Зенитом", который закончился победой гостей со счётом 3:1. В нынешнем сезоне нападающий в четырёх матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.
Источник: Sport24.
Соболев: нужно поговорить про отношение, чтобы каждый человек в "Спартаке" выкладывался по полной
Нападающий "Спартака" Александр Соболев считает, что внутри команды должен состояться разговоров.
Фото: ФК "Спартак"