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Умяров — о поражении от "Зенита": хочется сказать, что итог несправедлив, но это скорее не так

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Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался после поражения от "Зенита" (1:3) в пятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Хочется сказать, что итог несправедлив, но это скорее не так. Просто неприятно", — сказал Умяров.

"Спартак" потерпел второе поражение подряд в чемпионате России после трёх побед. Подопечные Гильермо Абаскаля в 4-м туре проиграли "Уралу" (2:3), а сейчас дома проиграли "Зениту" (1:3). Оба клуба по итогам очных матчей опередили красно-белых в турнирной таблице. Сейчас "Спартак" занимает шестое место.

Источник: Sport24.


Умяров Спартак Зенит
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