"Хочется сказать, что итог несправедлив, но это скорее не так. Просто неприятно", — сказал Умяров.
"Спартак" потерпел второе поражение подряд в чемпионате России после трёх побед. Подопечные Гильермо Абаскаля в 4-м туре проиграли "Уралу" (2:3), а сейчас дома проиграли "Зениту" (1:3). Оба клуба по итогам очных матчей опередили красно-белых в турнирной таблице. Сейчас "Спартак" занимает шестое место.
Источник: Sport24.
Умяров — о поражении от "Зенита": хочется сказать, что итог несправедлив, но это скорее не так
Фото: ФК "Спартак"