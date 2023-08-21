24-летний Банья — уроженец Италии и воспитанник местной "Модены". В "Фатихе" футболист оказался летом 2021 года, когда перешёл из "Вероны". "Трабзонспор" заплатил за переход футболиста 2,05 миллиона евро (источник Transfermarkt).
Источник: Sport24.
Sport24: "Спартаку" и "Зениту" предлагали подписать защитника Банью. Клубы отказались
Бывший защитник "Фатих Карагюмрюк" Райан Банья предлагался "Зениту" и "Спартаку". Клубы ответили отказом, после этого игрока перешёл в "Трабзонспор".
Фото: Getty Images