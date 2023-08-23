– Предложений по Изидору пока нет. Вильсон в составе коллектива — он тренируется и готовится к матчу. Если поступит предложение, мы прежде всего с Вильсоном и его агентом обсудим все и будем принимать совместное решение, — приводит слова Нагорных РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор хочет сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. По слухам, в его услугах заинтересован французский "Марсель".
Вильсону Изидору 22 года. Он является футболистом московского "Локомотива" с 2022 года. Текущий контракт между французским футболистом и столичным клубом рассчитан еще на три года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в шесть миллионов евро.
Председатель совета директоров "Локомотива": предложений по Изидору пока нет
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных поделился информацией о будущем нападающего Вильсона Изидора.
Фото: РИА Новости