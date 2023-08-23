– Конечно, Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера, – цитирует Пасторелло "СЭ".
Нападающий Кейта Бальде и защитник Павел Маслов по решению тренерского штаба остались вне заявки "Спартака" на домашний матч пятого тура чемпионата России против "Зенита" (1:3). С начала сезона 28-летний сенегалец появился на поле в трех матчах, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне Бальде занес себе в актив четыре забитых мяча и единственную голевую передачу в 16 играх. Контракт между сторонами рассчитан еще на 2 года.
Агент Бальде: Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в "Спартаке"
Федерико Пасторелло, агент форварда "Спартака" Кейта Бальде, рассказал, что его клиент недоволен отсутствием игрового времени в официальных матчах.
Фото: ФК "Спартак"