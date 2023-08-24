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Бояринцев: "Зенит" вернется на лидирующую позицию, а у всех начнется гонка за "Зенитом"

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Главный тренер саратовского "Сокола" Денис Бояринцев считает, что действующий чемпион России "Зенит" вернётся на первое место в турнирной таблице нынешнего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Зенит" вернется на лидирующую позицию, а у всех начнется гонка за "Зенитом", — сказал Бояринцев.

"Зенит", побеждавший в чемпионате России последние пять лет, после пяти туров нынешнего сезона занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка.

Источник: kp.ru.


Бояринцев Сокол Зенит
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