Как утверждает источник, "Торпедо" предложило 32-летнему футболисту контракт сроком на 2 сезона. Отмечается, что между клубом и Щенниковым существует договоренность о том, что в ближайшие дни он приступит к тренировкам в составе "автозаводцев", но пока без заключения соглашения. В настоящее время между сторонами идут переговоры по поводу возможного подписания контракта.
Ранее издание Metaratings сообщило о том, что главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет попросил у руководства столичного клуба приобрести защитника с ударной левой ногой. Вероятность перехода Щенникова в стан "черно-белых" оценивается высоко, поскольку у трехкратного чемпиона России нет предложений от клубов РПЛ. Ожидается, что Георгий определится с ответом в ближайшие дни.
На протяжении всей карьеры Щенников защищал цвета ЦСКА. В 391 игре за "красно-синих" он забил 10 мячей и сделал 15 голевых пасов.
Источник: "Чемпионат"
Экс-защитник ЦСКА Щенников может подписать двухлетний контракт с "Торпедо"
Фото: ПФК ЦСКА