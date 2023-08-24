Как утверждает источник, руководство "Динамо" уладило все финансовые детали трудового договора с 25-летним колумбийцем. Отмечается, что контракт с Карраскалем должен быть подписан сторонами до конца текущей недели. Причиной задержки трансфера стали высокие финансовые запросы агента полузащитника, который затребовал себе большую комиссию за осуществление перехода.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Динамо" уже принципиально согласовали все условия сделки. В ближайшее время Карраскаль пройдет медосмотр, подпишет трудовой договор и присоединится к своей новой команде. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2027/28. Сумма трансфера хавбека составит 7 млн евро, из который 1,5 млн – бонусы за количество игр, проведенных за "Динамо".
Карраскаль перешел из аргентинского "Ривер Плейт" в московский ЦСКА в феврале 2022 года. Колумбиец провел 47 игр за "армейцев", забив 7 мячей и сделав 7 результативных передач.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" договорилось по финансовым условиям с Карраскалем и подпишет контракт не позднее 27 августа
Московское "Динамо" согласовало финансовые условия контракта с полузащитником ЦСКА Хорхе Карраскалем.
Фото: ПФК ЦСКА