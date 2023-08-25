"У нас нет официальных соревнований, задача тренера, скорее всего, посмотреть новых футболистов, а в Питере 80% иностранцев, кого еще там брать? Не брать же бразильцев!" — сказал Колосков.
Напомним, сборная России соберётся в начале сентября в России, а затем проведёт товарищеские матчи. Соперником по первому станет сборная Катара, второй соперник неизвестен. Сообщалось, что обе встречи пройдут для нашей команды на выезде.
Источник: "ВсеПроСпорт".
Колосков: в сборную вызвали всего трех игроков "Зенита"? У них 80% иностранцев, кого еще там брать?
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов Валерием Карпиным в сборную России всего трёх игроков "Зенита".
Фото: РФС