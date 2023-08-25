– Функция РФС – подтвердить или не подтвердить выдачу международного трансферного сертификата в Саудовскую Аравию. В пятницу мы направили в ФИФА уведомление, что отказываем в выдаче международного трансферного сертификата ввиду того, что футболист является зарегистрированным игроком. Его контракт не прекращен и не окончен. Соответственно, оснований для передачи сертификата мы не видим, – цитирует Митрофанова "Матч ТВ".
Напомним, в первой декаде августа полузащитник "Ростова" Матиас Норманн, выступавший на правах аренды в "Динамо", уведомил оба клуба о расторжении контрактов в одностороннем порядке и покинул Россию. Причиной такого шага 27-летний норвежец назвал атаки БПЛА на здания "Москва-Сити". По его словам, он был вынужден уехать из страны по соображениям безопасности. 20 августа, в день окончания арендного соглашения с "Динамо", саудовский "Аль-Раед" объявил о заключения соглашения с Норманном. Для того чтобы внести футболиста в заявку команды, клубу необходимо получить международный трансферный сертификат.
"Ростов" и "Динамо" признали действия Норманна неправомерными и нарушающими контрактные обязательства и готовят совместный иск в арбитражный суд.
РФС направил в ФИФА уведомление об отказе в выдаче "Аль-Раеду" международного трансферного сертификата на Норманна
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз проинформировал ФИФА об отказе в выдаче международного трансферного сертификата саудовскому "Аль?Раеду" на полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Ростов"