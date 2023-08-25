Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
П1 5.7X 2.17П2 2.5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
22:00
Лутон ТаунНе начат
П1 1.28X 6.2П2 12

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Реал СосьедадПерерыв
П1 4X 2.24П2 2.9
Сельта
22:30
Реал МадридНе начат
П1 4.6X 3.95П2 1.78

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
21:30
ШтутгартНе начат
П1 1.6X 4.4П2 5.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
22:00
МонакоНе начат
П1 4.7X 4.1П2 1.75
 Реклама лига ставок Сделать ставку

РФС направил в ФИФА уведомление об отказе в выдаче "Аль-Раеду" международного трансферного сертификата на Норманна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз проинформировал ФИФА об отказе в выдаче международного трансферного сертификата саудовскому "Аль?Раеду" на полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Ростов"
– Функция РФС – подтвердить или не подтвердить выдачу международного трансферного сертификата в Саудовскую Аравию. В пятницу мы направили в ФИФА уведомление, что отказываем в выдаче международного трансферного сертификата ввиду того, что футболист является зарегистрированным игроком. Его контракт не прекращен и не окончен. Соответственно, оснований для передачи сертификата мы не видим, – цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Напомним, в первой декаде августа полузащитник "Ростова" Матиас Норманн, выступавший на правах аренды в "Динамо", уведомил оба клуба о расторжении контрактов в одностороннем порядке и покинул Россию. Причиной такого шага 27-летний норвежец назвал атаки БПЛА на здания "Москва-Сити". По его словам, он был вынужден уехать из страны по соображениям безопасности. 20 августа, в день окончания арендного соглашения с "Динамо", саудовский "Аль-Раед" объявил о заключения соглашения с Норманном. Для того чтобы внести футболиста в заявку команды, клубу необходимо получить международный трансферный сертификат.

"Ростов" и "Динамо" признали действия Норманна неправомерными и нарушающими контрактные обязательства и готовят совместный иск в арбитражный суд.


Динамо Ростов Норманн РФС ФИФА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится