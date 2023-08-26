– Убирать Абаскаля? Жду в "Спартаке" Карпина, Карреру и Черчесова – сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй – за дух спартаковский, третий – за шашлык в Тарасовке, – цитирует Салихову Sport24.
26 августа "Спартак" поделил очки с "Ахматом" в РПЛ, впервые в сезоне не забив и не пропустив. Встреча 6-го тура чемпионата России прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась безголевой ничьей - 0:0. Отметим, что для "красно-белых" эта игра стала первой с учетом семи предыдущих матчей чемпионата и Кубка России, в которой они не пропустили и не забили ни одного гола.
Безвыигрышная серия команды Гильермо Абаскаля достигла трех матчей. По итогам шести туров РПЛ "Спартак" набрал 10 очков и закрепился на 6-й строчке. "Ахмат" с 7 очками расположился в 8-м месте в чемпионате страны.
Зарема – о призывах к увольнению Абаскаля: жду в "Спартаке" Карпина, Карреру и Черчесова – сразу всех вместе
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на призывы к увольнению главного тренера команды Гильермо Абаскаля на фоне трехматчевой безвыигрышной серии "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"