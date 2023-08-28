Московский ЦСКА уплатит бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 4,5 миллиона евро в качестве трансферной компенсации за переход 22-летнего правого защитника Келвена, сообщают СМИ. По данным источника, 30 августа футболист должен прибыть в Москву для заключения контракта с "армейцами".
Ранее появилась информация, что руководство ЦСКА согласовало с "Атлетико Паранаэнсе" трансфер правого защитника Келвена, который в текущем сезоне в 41 матче за клуб во всех турнирах забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач. Оценочная трансферная стоимость Келвена по данным портала Transfermarkt составляет 7 миллионов евро, его контракт с нынешним клубом истекает в феврале 2024 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": ЦСКА отдаст за защитника Келвена 4,5 миллиона евро
По данным СМИ, сумма трансферной компенсации за переход в ЦСКА из "Атлетико Паранаэнсе" 22-летнего бразильского защитника Келвена составит 4,5 миллиона евро.
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