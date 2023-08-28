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Брейдо – о возможном переходе Бейла в ЦСКА: Генич следом же в эфире эту информацию и опроверг

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на предположение комментатора "Матч ТВ" Константина Генича о том, что защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл может перейти в "армейский" клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Костя следом же в эфире эту информацию и опроверг. Мы никогда этим футболистом не интересовались и по данному вопросу не контактировали, – цитирует Брейдо Sport24.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" заявил, что слышал новость о том, что игрок из РПЛ переходит в ЦСКА. Он предположил, что защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл может стать игроком "армейского" клуба. Журналист Иван Карпов оперативно опроверг гипотезу Генича.

28-летний нидерландец проводит в Самаре третий сезон. В 68 играх Бейл записал на свой счет 5 забитых мячей и сделал 5 ассистов. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.


ЦСКА Крылья Советов Генич Бейл Г Российские трансферы
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