– Первый тайм провели очень плохо. Во втором тайме собрались с силами, но невозможно было отыграться. Четыре мяча – это очень много. Конечно, жалко, что проиграли, но в следующих матчах постараемся взять реванш, – цитирует Чавеса "Матч ТВ".
27 августа мексиканский полузащитник подписал контракт с "Динамо" по схеме "4+1" и сегодня дебютировал за "бело-голубых", выйдя на замену на 61-й минуте при счете 1:4.
29 августа "Спартак" одержал разгромную победу над "Динамо" в домашней игре 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России и прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию. Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась со счетом 4:1 (4:0) в пользу "красно-белых". Отметим, что хозяева быстро сняли все вопросы об исходе поединка, забив 4 безответных гола в стартовые 25 минут. Дубль оформил нападающий Александр Соболев, который впервые вышел в стартовом составе с капитанской повязкой.
Сербский новичок "Спартака" Срджан Бабич забил гол в своем дебютном матче за новую команду. Четвертый мяч записал на свой счет полузащитник Антон Зиньковский, реализовавший выход один на один с вратарем "Динамо" Игорем Лещуком. На 65-й минуте камерунский полузащитник Муми Нгамале забил гол престижа за гостей.
После трех сыгранных туров "Спартак" набрал 9 очков и закрепился на верхней строчке в таблице квартета D. "Динамо" с 4 очками осталось на втором месте.
Новичок "Динамо" Чавес – об 1:4 со "Спартаком": во втором тайме невозможно было отыграться
Новичок "Динамо" Луис Чавес поделился впечатлениями от дебюта в составе "бело-голубых" в дерби со "Спартаком" (1:4) в Кубке России.
Фото: "Матч ТВ"