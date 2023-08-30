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Кордоба – об интересе из Саудовской Аравии: всегда есть какие-то слухи

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба отреагировал на слухи о том, что в его трансфере заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Краснодар"
— Всегда есть какие-то слухи. Но сейчас я нахожусь в "Краснодаре" и сфокусирован только на этом клубе, — передает слова Кордобы "Матч ТВ".

30-летний Кордоба с лета 2021 года выступает в составе "Краснодара". Действующее соглашение Джона с "быками" рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 9 матчах, в которых он забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.


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