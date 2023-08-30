Как сообщает источник, "Байер" заинтересован в трансфере игрока "Локомотива" Наира Тикнизяна. Леверкузенский клуб не ведет официальных переговоров с "железнодорожниками". Но при этом он находится в контакте с агентом защитника.
24-летний Наир Тикнизян имеет действующее соглашение с московским "Локомотивом" до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в 2,50 млн евро. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах, забив четыре мяча.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Байер" интересуется защитником "Локомотива" Тикнизяном
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян попал в сферу интересов немецкого "Байера".
Фото: "Чемпионат"