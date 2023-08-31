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Колосков — про 49 футболистов в сборной России: когда не объявляются цели и задачи, тяжело понять

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не понимает, зачем главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в национальную команду 49 футболистов.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Честно говоря, я не знаю, куда девать всех этих игроков Карпину. Когда не объявляются цели и задачи сборной, тяжело понять, зачем все эти футболисты. Наверное, какая-то логика есть в этом решении, но какова она — непонятно", — сказал Колосков.

Напомним, в сентябре сборная России проведёт учебный сбор в Новогорске. Затем у коллектива Карпина ожидаются товарищеские матчи, однако соперники по ним до сих пор не сообщаются. Появлялась информация про матчи с Олимпийской сборной Египта и сборной Катара.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Сборная России Колосков
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