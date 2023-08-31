"Честно говоря, я не знаю, куда девать всех этих игроков Карпину. Когда не объявляются цели и задачи сборной, тяжело понять, зачем все эти футболисты. Наверное, какая-то логика есть в этом решении, но какова она — непонятно", — сказал Колосков.
Напомним, в сентябре сборная России проведёт учебный сбор в Новогорске. Затем у коллектива Карпина ожидаются товарищеские матчи, однако соперники по ним до сих пор не сообщаются. Появлялась информация про матчи с Олимпийской сборной Египта и сборной Катара.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Колосков — про 49 футболистов в сборной России: когда не объявляются цели и задачи, тяжело понять
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не понимает, зачем главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в национальную команду 49 футболистов.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"