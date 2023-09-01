"Да, мы предложили за него 20 миллионов евро. Сделали официальное предложение? Шутка! Нет, мы не хотим приобретать Бальде", — сказал Летан.
28-летний Бальде, по слухам, мог покинуть московскую команду в летнее трансферное окно из-за недостатка игровой практики. В трёх матчах текущего сезона спортсмен из Сенегала провёл на поле всего 100 минут, не отметившись результативными действиями.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Президент "Лилля": мы предложили "Спартаку" 20 млн евро за Бальде. Шутка
Президент "Лилля" Оливье Летан опроверг информацию о желании команды подписать нападающего "Спартака" Кейта Бальде.
Фото: Чемпионат