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Президент "Лилля": мы предложили "Спартаку" 20 млн евро за Бальде. Шутка

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Президент "Лилля" Оливье Летан опроверг информацию о желании команды подписать нападающего "Спартака" Кейта Бальде.
Фото: Чемпионат
"Да, мы предложили за него 20 миллионов евро. Сделали официальное предложение? Шутка! Нет, мы не хотим приобретать Бальде", — сказал Летан.

28-летний Бальде, по слухам, мог покинуть московскую команду в летнее трансферное окно из-за недостатка игровой практики. В трёх матчах текущего сезона спортсмен из Сенегала провёл на поле всего 100 минут, не отметившись результативными действиями.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Лилль Спартак Бальде Российские трансферы Лига 1
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