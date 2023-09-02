- Заседание комитета по этике, на котором будут рассмотрены слова Леонида Слуцкого, состоится 14 сентября, - передает слова Стукалова Matchtv.ru.
Ранее экс-наставник "Рубина", ЦСКА и сборной России на Чемпионате Европы-2016 Леонид Слуцкий назвал "19-летним дебилом" журналиста, получившего угрозы от партнера Слуцкого по участию в юмористических шоу 35-летнего нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы. По итогам инцидента футболист был оштрафован КДК РФС на 50 тысяч рублей и получил два матча дисквалификации условно.
В ноябре 2022 года Слуцкий покинул "Рубин", который за полгода до этого под его руководством вылетел в Первую лигу, заняв 15 место по итогам розыгрыша РПЛ-2021/2022.
Дело Слуцкого будет рассмотрено комитетом по этике РФС 14 сентября
Руководитель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил дату рассмотрения высказывания экс-главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого в отношении журналиста.
Фото: РФС