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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
13:00
АхматНе начат
П1 2.42X 3.4П2 3.1
Нижний Новгород
15:15
РубинНе начат
П1 2.36X 3.2П2 3.4
Крылья Советов
17:30
ФакелНе начат
П1 1.89X 3.65П2 4.4
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.4X 3.8П2 2.95

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
17:00
СоколНе начат
П1 2.3X 3.3П2 3.2
Химки
18:00
КубаньНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.2
Алания
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.64X 4П2 5.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
14:30
ЭвертонНе начат
П1 3.25X 3.25П2 2.41
Брентфорд
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.79X 4П2 4.5
Бёрнли
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.9X 4П2 1.91
Манчестер Сити
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.18X 8.2П2 16
Челси
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.43X 5.2П2 7.4
Брайтон
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.55X 3.9П2 2.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
15:00
ГранадаНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6.6
Реал Мадрид
17:15
ХетафеНе начат
П1 1.35X 5.2П2 10
Алавес
19:30
ВаленсияНе начат
П1 2.95X 3П2 2.8
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.02X 3.5П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
19:30
КальяриНе начат
П1 1.79X 3.75П2 4.9
Удинезе
19:30
ФрозинонеНе начат
П1 1.95X 3.6П2 4.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5.8
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
16:30
МайнцНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.6
Аугсбург
16:30
БохумНе начат
П1 2.11X 3.7П2 3.5
Штутгарт
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.34X 3.65П2 3.05
Хоффенхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.6X 3.75П2 2.65
Байер
16:30
ДармштадтНе начат
П1 1.26X 6.8П2 11
Боруссия М
19:30
БаварияНе начат
П1 8X 6.6П2 1.32

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
18:00
РеннНе начат
П1 3.25X 3.65П2 2.22
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.2X 3.85П2 3.2
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Дело Слуцкого будет рассмотрено комитетом по этике РФС 14 сентября

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Руководитель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил дату рассмотрения высказывания экс-главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого в отношении журналиста.
Фото: РФС
- Заседание комитета по этике, на котором будут рассмотрены слова Леонида Слуцкого, состоится 14 сентября, - передает слова Стукалова Matchtv.ru.

Ранее экс-наставник "Рубина", ЦСКА и сборной России на Чемпионате Европы-2016 Леонид Слуцкий назвал "19-летним дебилом" журналиста, получившего угрозы от партнера Слуцкого по участию в юмористических шоу 35-летнего нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы. По итогам инцидента футболист был оштрафован КДК РФС на 50 тысяч рублей и получил два матча дисквалификации условно.

В ноябре 2022 года Слуцкий покинул "Рубин", который за полгода до этого под его руководством вылетел в Первую лигу, заняв 15 место по итогам розыгрыша РПЛ-2021/2022.


РФС Слуцкий
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