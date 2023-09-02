Как сообщает источник, Илья Кутепов в шаге от перехода в "Велес". Ожидается, что защитник в ближайшее подпишет контракт с московским клубом, по которому его заработная плата составит около 300 тысяч рублей. Отметим, что "Велес" выступает во Второй лиге.
30-летний Илья Кутепов в настоящее время является свободным агентом. Его последний клуб – московское "Торпедо", в составе которого он играл с лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника в 500 тысяч евро.
Источник: Sport24
Sport24: Кутепов продолжит карьеру в "Велесе"
Бывший защитник московского "Спартака" Илья Кутепов в ближайшее время перейдет в столичный "Велес".
Фото: "Матч ТВ"