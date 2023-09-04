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Байрамян: Петраков мой невызов в сборную Армении не объяснил. Как игроку мне обидно

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал невызов в сборную Армении на матчи квалификации чемпионата Европы.
Фото: Kenny Ramsay
"Петраков свое решение не объяснил. Конечно, как игроку мне обидно. Я всей душой со своей сборной", — сказал Байрамян.

31-летний спортсмен, выступавший за молодёжные и юношеские сборные России разных возрастов, в 2020 году принял предложение от сборной Армении. За команду Байрамян в 22 матчах забил два гола и отдал результативную передачу.

Отметим, что сборная Армении в сентябре проведёт матчи отбора ЧЕ-2024 с Турцией и Хорватией.

Источник: Sport24.


Сборная Армении Байрамян Ростов
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