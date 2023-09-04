"Петраков свое решение не объяснил. Конечно, как игроку мне обидно. Я всей душой со своей сборной", — сказал Байрамян.
31-летний спортсмен, выступавший за молодёжные и юношеские сборные России разных возрастов, в 2020 году принял предложение от сборной Армении. За команду Байрамян в 22 матчах забил два гола и отдал результативную передачу.
Отметим, что сборная Армении в сентябре проведёт матчи отбора ЧЕ-2024 с Турцией и Хорватией.
Источник: Sport24.
Байрамян: Петраков мой невызов в сборную Армении не объяснил. Как игроку мне обидно
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал невызов в сборную Армении на матчи квалификации чемпионата Европы.
Фото: Kenny Ramsay