"Желтая?! Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет. Тут больше опасная игра игрока "Динамо". Я проконсультировалась с реально разбирающимися людьми. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией. Ждем КДК", — написала Карпина.
Напомним, "Ростов" играл в меньшинстве с 34-й минуты. Команда Валерия Карпина на 90-й минуте отыграла один мяч, но могла сравнять счёт, если бы вратарь Сергей Песьяков, прибежавший в штрафную площадь, попал по воротам.
Донская команда проигрывает в чемпионате страны последние три матча. Сейчас у "Ростова" семь очков и 11-я строчка в турнирной таблице.
Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной.
Жена Карпина — об удалении Тугарева: хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией
Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, отреагировала на решение арбитра удалить полузащитника команды Романа Тугарева за вторую жёлтую карточку в матче с "Динамо" (1:2) в 7-м туре РПЛ.
Фото: личный архив Дарьи Карпиной