Как утверждает источник, 33-летний россиянин желает продолжить карьеру в Европе и находится в активной стадии переговоров с греческими и турецкими командами. Отмечается, что к Дзагоеву также проявляют интерес российские клубы.
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА покинул казанский "Рубин" по окончании минувшего сезона. За плечами Алана также 59 матчей и 9 забитых мячей в майке национальной сборной страны. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро.
Источник: Sport24
Экс-полузащитник ЦСКА Дзагоев может продолжить карьеру в Турции или Греции
Бывший полузащитник ЦСКА, "Рубина" и сборной России Алан Дзагоев ведет активные переговоры с клубами из чемпионатов Турции и Греции.
Фото: ФК "Рубин"