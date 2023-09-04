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Экс-полузащитник ЦСКА Дзагоев может продолжить карьеру в Турции или Греции

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Бывший полузащитник ЦСКА, "Рубина" и сборной России Алан Дзагоев ведет активные переговоры с клубами из чемпионатов Турции и Греции.
Фото: ФК "Рубин"
Как утверждает источник, 33-летний россиянин желает продолжить карьеру в Европе и находится в активной стадии переговоров с греческими и турецкими командами. Отмечается, что к Дзагоеву также проявляют интерес российские клубы.

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА покинул казанский "Рубин" по окончании минувшего сезона. За плечами Алана также 59 матчей и 9 забитых мячей в майке национальной сборной страны. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро.

Источник: Sport24


ЦСКА Рубин Дзагоев
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