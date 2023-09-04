– Если команда на девятом месте, конечно, дело в футболистах и тренере. Понятно, что что-то не так, хотя мы все помним, как били в барабаны и говорили, что команда хорошо играет. Но давайте вспомним, что "Спартак" выигрывал все матчи в один мяч и пропускал много. У меня вопрос, почему те, кто себя проявляет, остаются в запасе, — приводит слова Титова РИА Новости.
Свой последний матч московский "Спартак" провел второго сентября. В рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги он на выезде сыграл против "Краснодара". Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение со счетом 0:2. Таким образом, красно-белые не смогли победить в чемпионате страны в четвертой игре подряд (три неудачи при одном ничейном результате).
В настоящее время московский "Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету футболистов столичного клуба десять набранных очков.
Титов: почему те, кто себя проявляет в "Спартаке", остаются в запасе
Бывший футболист московского "Спартака" Егор Титов высказался о неудачных результатах красно-белых в последних играх РПЛ.
Фото: "Чемпионат"