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Ледяхов: отставка Абаскаля возможна, у его "Спартака" нет стабильности и, соответственно, результата

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Бывший тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о ситуации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в команде.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Возможно ли увольнение Абаскаля? К Абаскалю уже очень много вопросов. У его команды нет стабильности. А если ее нет, то откуда появится результат? Так что его отставка возможна", — сказал Ледяхов.

Испанский специалист работает в российской команде с лета 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые заняли в турнирной таблице чемпионата России третье место. В нынешнем сезоне коллектив после семи туров набрал 10 очков и идёт девятым, хотя начал сезон с трёх побед подряд в РПЛ.

Источник: "Спорт день за днём".


Абаскаль Ледяхов Спартак
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