"Меня вызывали, тренер меня хотел видеть, но мне не смогли сделать визу, поэтому я в молодёжной сборной", — сказал Карпицкий.
19-летний Карпицкий выступает за самарскую команду с лета 2023 года, до этого спортсмен играл лишь в командах из своей страны. В девяти матчах за российский клуб у спортсмена гол и результативная передача. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Источник: Metaratings.
Форвард "Крыльев" Карпицкий: поехал в молодежку Белоруссии, а не в основную, так как мне не сделали визу
Нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий рассказал, почему поехал в расположение молодёжной сборной Белоруссии, а не основной.
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