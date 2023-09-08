"Переговоры между клубами действительно идут. Дождитесь официальной информации", — заявили в пресс-службе "Рубина".
Напомним, 27-летний Сорокин был игроком "Рубина" с 2014 по 2019 год. За это время защитник принял участие в 66 матчах и забил два гола. Затем казанский клуб продал его в "Краснодар" за три миллиона евро (данные Transfermarkt).
В "Краснодаре" спортсмен в 67 матчах отметился тремя результативными передачами.
Источник: РИА Новости.
"Рубин": мы действительно ведем переговоры с "Краснодаром" по Сорокину
В пресс-службе "Рубина" подтвердили информацию о ведении переговоров с "Краснодаром" по покупке защитника Егора Сорокина.
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев