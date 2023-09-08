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"Рубин": мы действительно ведем переговоры с "Краснодаром" по Сорокину

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В пресс-службе "Рубина" подтвердили информацию о ведении переговоров с "Краснодаром" по покупке защитника Егора Сорокина.
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
"Переговоры между клубами действительно идут. Дождитесь официальной информации", — заявили в пресс-службе "Рубина".

Напомним, 27-летний Сорокин был игроком "Рубина" с 2014 по 2019 год. За это время защитник принял участие в 66 матчах и забил два гола. Затем казанский клуб продал его в "Краснодар" за три миллиона евро (данные Transfermarkt).

В "Краснодаре" спортсмен в 67 матчах отметился тремя результативными передачами.

Источник: РИА Новости.


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