"Говорил, что Пиняев и Салтыков — разные игроки? Я, конечно, говорил о манере игры. У них разная скорость.
Салтыков больше напоминает Аршавина? Тоже много отличий, но действительно на Аршавина Салтыков больше похож, чем на Пиняева", — сказал Осинькин.
19-летний Салтыков находится в структуре самарской команды с февраля 2022 года, но полноценно за основной состав нападающий начал играть с нынешнего сезона. В девяти матчах текущей кампании у спортсмена два гола и две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: Metaratings.
Осинькин: Пиняев и Салтыков — разные игроки по манере игры. Никита больше похож на Аршавина
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о нападающем команды Никите Салтыкове, который накануне дебютировал за сборную России.
Фото: соцсети Салтыкова