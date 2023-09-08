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Осинькин: Пиняев и Салтыков — разные игроки по манере игры. Никита больше похож на Аршавина

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о нападающем команды Никите Салтыкове, который накануне дебютировал за сборную России.
Фото: соцсети Салтыкова
"Говорил, что Пиняев и Салтыков — разные игроки? Я, конечно, говорил о манере игры. У них разная скорость.

Салтыков больше напоминает Аршавина? Тоже много отличий, но действительно на Аршавина Салтыков больше похож, чем на Пиняева", — сказал Осинькин.

19-летний Салтыков находится в структуре самарской команды с февраля 2022 года, но полноценно за основной состав нападающий начал играть с нынешнего сезона. В девяти матчах текущей кампании у спортсмена два гола и две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.


Салтыков Осинькин Аршавин Пиняев Сборная России Крылья Советов
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