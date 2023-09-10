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Бояринцев: на данный момент "Спартаку" не помешал бы еще один атакующий игрок

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Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев, ныне возглавляющий саратовский "Сокол", заявил, что "красно-белым" не помешал бы еще один новичок в линию атаки.
Фото: ФК "Спартак"
– Вполне возможно, у "Спартака" появится еще один атакующий игрок. На данный момент он бы команде не помешал, хотя линия нападения достаточно интересная. Когда-то "Спартак" в атаке проводит яркие матчи, а иногда никак не могут поразить ворота соперника. Для меня атака "Спартака" – одна из самых сильных линий в команде. Найти еще одного игрока в атаку можно, но осталось мало времени, – цитирует Бояринцева "РБ Спорт".

"Спартак" ушел на сентябрьскую паузу с четырехматчевой безвыигрышной серией. В последних 4 играх РПЛ команда Гильермо Абаскаля набрала всего 1 очко и опустилась с 10 баллами на 9-ю строчку в таблице по итогам семи туров чемпионата России. 16 сентября "красно-белые" на своем поле примут "Сочи". Игра была перенесена со стадиона "Фишт" в связи с неудовлетворительным качеством газона на сочинской арене.

Лидером Российской Премьер-Лиги является "Краснодар", который набрал 17 очков в 7-ми турах. "Зенит", "Крылья Советов" и "Динамо" отстают от "быков" на 3 очка. Главный тренер южан Владимир Ивич был признан лучшим тренером в РПЛ по итогам июля и августа.


Спартак Бояринцев Сокол
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