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Робсон — о "Спартаке": команда начала неважно сезон, долго раскачиваются

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Бывший нападающий "Спартака" Робсон оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
Фото: Дарья Исаева / CЭ
"Команда начала неважно сезон. Долго раскачиваются. Надеюсь, что все устаканится со временем", — сказал Робсон.

Бывший футболист "Спартака" признался, что он продолжает следить за командой, смотрит её матчи через интернет, а также рассказал, что общается с некоторыми болельщиками красно-белых в соцсетях.

Напомним, Робсон в составе команды Легенд "Спартака" сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя против сборной мира (2:1).

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Робсон
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