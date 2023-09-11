"Команда начала неважно сезон. Долго раскачиваются. Надеюсь, что все устаканится со временем", — сказал Робсон.
Бывший футболист "Спартака" признался, что он продолжает следить за командой, смотрит её матчи через интернет, а также рассказал, что общается с некоторыми болельщиками красно-белых в соцсетях.
Напомним, Робсон в составе команды Легенд "Спартака" сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя против сборной мира (2:1).
Источник: "Спорт-Экспресс".
Робсон — о "Спартаке": команда начала неважно сезон, долго раскачиваются
Бывший нападающий "Спартака" Робсон оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
Фото: Дарья Исаева / CЭ