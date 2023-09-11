– Сейчас промотур у Массимо Карреры, он готов возглавить "Спартак", несмотря на перерыв в 2,5 года в тренерской карьере и отсутствие каких-либо результатов после "Спартака". Но чтобы у него получилось, сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру, – приводит слова Салиховой РИА Новости.
Массимо Каррера летом 2016 года сменил Дмитрия Аленичева на посту главного тренера "Спартака" и в свой дебютный сезон выиграл с "красно-белыми" золотые медали чемпионата России. Этот титул стал для московского клуба первым с 2001 года. В том же сезоне "Спартак" под руководством итальянца завоевал Суперкубок страны. Во главе с Каррерой "народная команда" играла в групповой стадии Лиги чемпионов и выходила в плей-офф Лиги Европы. Массимо был отправлен в отставку осенью 2018 года.
Зарема: в "Спартак" сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, пошутила насчет знаменитой фразы про "багаж Аленичева" на фоне предложений о возвращении Массимо Карреры в клуб.
Фото: "Матч ТВ"