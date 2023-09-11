– Сборная проходит испытание. Это непросто – публичной истории проходить через игнор. Но я непременно дождусь, когда сборная России – под свист ли, под аплодисменты ли – снова выйдет на официальный матч. Я стану старше и еще сентиментальнее себя нынешнего. Может, и всплакну. Чтобы это увидеть, необходимы два условия. Одно ни от чего не зависит: надо мне дожить до этого. И должна дожить сборная. Для этого она должна играть. Это ведь не зависит ни от одного человека конкретно. Это коллективный труд. Вот она и играет. И правильно делает, – приводит слова Уткина "Совспорт".
В понедельник, 11 сентября, сборная России проведет товарищеский матч с олимпийской командой Египта. Игра состоится в Суэце на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени. 7 сентября соперники уже встречались друг с другом в Египте. Матч завершился обменом голами - 1:1.
Автором забитого мяча в составе россиян стал вингер "Оренбурга" Степан Оганесян, который признался, что пока окончательно не определился с тем, за какую национальную сборную будет выступать в дальнейшем. 12 сентября главная команда страны сыграет со сборной Катара в гостях. Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и команды отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
Уткин: сборной России непросто проходить испытание через игнор
Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мыслями о перспективах национальной команды России в текущих геополитических условиях.
Фото: "Матч ТВ"