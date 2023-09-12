– Это правда, что "Динамо" сделало "Крузейро" предложение по Марлону в размере 5 млн евро, – приводит слова агента Sport24.
Накануне Radio Itatiaia сообщило о том, что "Динамо" предложило "Крузейро" 5 млн евро за крайнего защитника Марлона. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец сыграл 25 матчей в составе своей команды, записав на свой счет два гола и один ассист. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.
После 7 сыгранных туров РПЛ "Динамо" идет четвертым в таблице, набрав 14 очков. Отставание от лидера "Краснодара" насчитывает 3 очка.
Агент: "Динамо" сделало "Крузейро" предложение по Марлону в размере 5 млн евро
Жоао Хеманн, агент защитника "Крузейро" Марлона, подтвердил новость о том, что московское "Динамо" направило бразильскому клубу официальное предложение по поводу перехода футболиста за 5 млн евро.
Фото: ФК "Крузейро"