Как сообщает источник, "Динамо" согласовало переход футболиста "Гремио" Бителло. Уже завтра, 13 сентября, полузащитник прилетит в Москву, чтобы закрыть свой трансфер в столичный клуб. Ожидается, что стороны подпишут контракт, рассчитанный на четыре года.
23-летний Бителло с 2019 года является футболистом "Гремио". Его действующий трудовой договор с южноамериканской командой рассчитан до зимы 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в семь миллионов евро. Хавбек заигран за сборную Бразилии до 23 лет.
Источник: Sport24
Sport24: "Динамо" согласовало переход полузащитника "Гремио" Бителло
Московское "Динамо" в шаге от того, чтобы подписать полузащитника бразильского "Гремио" Бителло в текущее трансферное окно.
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