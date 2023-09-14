– Комитет по этике отстранил Леонида Слуцкого на год от любой футбольной деятельности. Смелые, решительные люди. И великодушные. Потому что – условно. Отстранить условно – ну, это же примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют.
Мне кажется, если член комитета по этике вдруг (например) живет на две семьи, и любовница пилит его: ты обещал, когда же ты уйдешь от жены, я тебя люблю, ну как же… И в этом случае член комитета по этике чмокнет любовницу в щечку, погладит по голове и скажет: "Милая, ну что ты. Я ведь давно на тебе женат. Ну, родная?! Условно!" И добавит: "Ну, мне пора!"
Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности, футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору; невозможно? Да, невозможно. Но если условно… – написал Уткин в своем Telegram-канале.
14 сентября комитет по этике РФС рассмотрел оскорбительное высказывание экс-главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого, сделанное 14 августа в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу". Речь идет о словах 52-летнего уроженца Волгограда в адрес корреспондента, которого он назвал "19-летним дебилом". Напомним, журналист задал якобы провокационный вопрос нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе, который 12 августа покидал пределы стадиона "РЖД Арена" после окончания встречи РПЛ с "Крыльями Советов" (1:1).
Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать Леонида Викторовича на 100 тысяч рублей и запретил осуществлять любую футбольную деятельность сроком на 1 год условно за оскорбительное высказывание в адрес корреспондента. Ранее КДК РФС наложил на Артема Дзюбу штраф в 50 тысяч рублей и дисквалифицировал 35-летнего футболиста на 2 матча условно за угрозы в адрес журналиста.
Уткин: отстранить условно – примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют
Известный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на решение комитета по этике РФС отстранить Леонида Слуцкого на год от футбольной деятельности условно и оштрафовать на 100 тысяч рублей.
Фото: Telegram-канал Василия Уткина