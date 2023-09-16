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Агент Вады — о переходе в "Рубин": страха перед приездом в Россию не было, здесь все спокойно

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Мануэль Родригес, агент полузащитника Валентина Вады, прокомментировал переход своего клиента в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
"Переговоры с "Рубином" были тяжелыми, даже не помню, сколько именно они длились... Никакого страха перед приездом в Россию не было. Мы, конечно, следим за политикой, и, если бы речь шла про выступления в Украине, это, конечно, была бы немного другая ситуация. В России все спокойно", — сказал Родригес.

27-летний аргентинский полузащитник подписал контракт с казанской командой на два сезона. Предыдущим местом работы спортсмена была испанская "Сарагоса", за которую он в 67 матчах забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее Вада также выступал в Испании за "Тенерифе" и "Альмерию", а во Франции играл за "Сент-Этьен" и "Бордо", воспитанником которого является.

Источник: "РБ Спорт".


Вада Рубин Российские трансферы
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