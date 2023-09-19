"Краснодар": Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахметов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.
"Динамо": Лещук, Кутицкий, Фернандес, Бальбуэна, Бессмертный, Лаксальт, Бителло, Лесовой, Карраскаль, Гладышев, Грулев.
"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице Группы D Пути РПЛ Кубка России. У команды Гильермо Абаскаля девять очков в трёх турах. Дальше располагается "Динамо": коллектив Марцела Лички набрал четыре очка. У "Краснодара", который тренирует Владимир Ивич, три очка, а у "Пари НН" Сергея Юрана — 2.
В первом круге Кубка России "Динамо" одержало победу над "Краснодаром" со счётом 4:3. Матч прошёл 9 августа 2023 года на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.
"Краснодар" — "Динамо": стартовые составы команд на матч Кубка России
Фото: "Чемпионат"