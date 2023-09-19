Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
1 - 1  (П 0 - 0) 1 100
ДинамоПенальти
Нижний Новгород
17:15
СпартакНе начат
Балтика
17:15
Крылья СоветовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Янг Бойз
19:45
РБ ЛейпцигНе начат
Милан
19:45
НьюкаслНе начат
Шахтер
22:00
ПортуНе начат
Лацио
22:00
АтлетикоНе начат
Фейеноорд
22:00
СелтикНе начат
ПСЖ
22:00
Боруссия ДНе начат
Барселона
22:00
АнтверпенНе начат
Манчестер Сити
22:00
Црвена ЗвездаНе начат

"Краснодар" — "Динамо": стартовые составы команд на матч Кубка России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Краснодар" и "Динамо" огласили стартовые составы на матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
"Краснодар": Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахметов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.

"Динамо": Лещук, Кутицкий, Фернандес, Бальбуэна, Бессмертный, Лаксальт, Бителло, Лесовой, Карраскаль, Гладышев, Грулев.

"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице Группы D Пути РПЛ Кубка России. У команды Гильермо Абаскаля девять очков в трёх турах. Дальше располагается "Динамо": коллектив Марцела Лички набрал четыре очка. У "Краснодара", который тренирует Владимир Ивич, три очка, а у "Пари НН" Сергея Юрана — 2.

В первом круге Кубка России "Динамо" одержало победу над "Краснодаром" со счётом 4:3. Матч прошёл 9 августа 2023 года на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.


Кубок России Динамо Краснодар
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится