Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
15:00
ЛокомотивНе начат
ЦСКА
15:00
СочиНе начат
Ахмат
17:15
ЗенитНе начат
Рубин
17:15
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
19:45
УнионНе начат
Галатасарай
19:45
КопенгагенНе начат
Арсенал
22:00
ПСВНе начат
Севилья
22:00
ЛансНе начат
Брага
22:00
НаполиНе начат
Реал Сосьедад
22:00
ИнтерНе начат
Бенфика
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Бавария
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Зюганов: ЦСКА – главный спортивный щит нашей державы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной думы РФ Геннадий Зюганов поздравил спортивный клуб ЦСКА со 100-летним юбилеем.
Фото: Правительство РФ
– Считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы. Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело. Поздравить – как человек, который всегда болел за нашу "Красную машину", дружил с Тарасовым, – приводит слова Зюганова "Матч ТВ".

79-летний чиновник выступил с поздравительной речью в минувший вторник, 19 сентября, в рамках выставки, открывшейся в Госдуме. Она посвящена юбилею Центрального спортивного клуба армии и проходит под девизом "ЦСКА – 100 лет побед". По итогам прошлого сезона футбольная команда "армейцев" завоевала Кубок страны и выиграла серебряные медали чемпионата России, хоккеисты "красно-синих" стали обладателями Кубка Гагарина, а баскетболисты выиграли "бронзу" Единой Лиги ВТБ.


ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится