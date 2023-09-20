– Считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы. Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело. Поздравить – как человек, который всегда болел за нашу "Красную машину", дружил с Тарасовым, – приводит слова Зюганова "Матч ТВ".
79-летний чиновник выступил с поздравительной речью в минувший вторник, 19 сентября, в рамках выставки, открывшейся в Госдуме. Она посвящена юбилею Центрального спортивного клуба армии и проходит под девизом "ЦСКА – 100 лет побед". По итогам прошлого сезона футбольная команда "армейцев" завоевала Кубок страны и выиграла серебряные медали чемпионата России, хоккеисты "красно-синих" стали обладателями Кубка Гагарина, а баскетболисты выиграли "бронзу" Единой Лиги ВТБ.
Зюганов: ЦСКА – главный спортивный щит нашей державы
Председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной думы РФ Геннадий Зюганов поздравил спортивный клуб ЦСКА со 100-летним юбилеем.
Фото: Правительство РФ