– Уверен, что "Спартак" всегда имеет потенциал для борьбы за самые высокие места. Да, в этом сезоне дела у команды складываются непросто, но я желаю им успехов! И верю, что "Спартак" еще покажет себя с самой лучшей стороны. Они хорошо начали сезон, выиграв три первых матча в чемпионате. Потом результаты ухудшились. Но если команда будет играть, как в начале чемпионата, то у нее есть все возможности для успеха. У "Спартака" хорошие игроки, хороший тренер. Он может бороться за самые высокие места, – цитируют Карреру "Известия".
"Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля начал сезон-2023/24 с пяти побед подряд в чемпионате и Кубке России. Затем последовала безвыигрышная серия "красно-белых" из 4 матчей кряду. В последних двух встречах москвичи одержали 2 победы - в РПЛ дома над "Сочи" (1:0) и накануне на выезде в Кубке России над "Пари НН" (3:0). Команда Абаскаля набрала 12 очков в группе D Пути РПЛ Кубка страны и обеспечила себе выход в плей-офф с 1-го места в таблице. После 8-ми сыгранных туров чемпионата России "Спартак" с 13 очками идет шестым.
Каррера: "Спартак" может бороться за самые высокие места
Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы "красно-белых" побороться за чемпионский титул в РПЛ в сезоне-2023/24.
Фото: ФК "Спартак"