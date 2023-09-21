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Спортдир "Оренбурга": не отпустим Деограсию дешевле миллиона евро

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что в команде не собирается за дёшево отпускать главного тренера Давида Деограсию в случае успешных результатов.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
"Я ему уже сказал: "Если тебя кто?то будет забирать, то мы тебя продадим дороже, чем Марцела". Точно не за один, — сказал Андреев.

Отметим, что Деограсия возглавил российскую команду после ухода с поста главного тренера Иржи Ярошика. При испанском специалисте "Оренбург" в четырёх матчах одержал три победы и единожды сыграл вничью.

Источник: "Матч ТВ".


Оренбург Деограсия
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