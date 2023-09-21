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Башич: абсолютно не боюсь русской зимы. Жесть, как холодно, но для меня это уже стало нормой

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Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич заявил, что не боится русской зимы.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Боюсь ли я русскую зиму? Абсолютно не боюсь — уже испытал ее в прошлом году. Жесть, как холодно, но для меня это уже стало нормой", — сказал Башич.

21-летний Башич выступает за российскую команду с лета 2022 года. В нынешнем сезоне у боснийского спортсмена участие в 10 матчах и один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Ранее спортсмен играл лишь у себя на родине.

Источник: Sport24.


Башич Оренбург
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