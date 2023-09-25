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Агент Джикии раскритиковал пасы Дуарте в матче с "Динамо"

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Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, высказался об его конкуренте Алексисе Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"
"Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. "Динамо" чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты", — сказал Шпинев.

Напомним, клиент Шпинева последние несколько матчей проводит на скамейке запасных, когда как основной парой центральных защитников у Гильермо Абаскаля стали Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Красно-белые последние три матча не пропускают.

Источник: телеграм-канал "Успей поймать".


Джикия Дуарте Шпинев Спартак
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