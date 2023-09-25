"Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. "Динамо" чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты", — сказал Шпинев.
Напомним, клиент Шпинева последние несколько матчей проводит на скамейке запасных, когда как основной парой центральных защитников у Гильермо Абаскаля стали Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Красно-белые последние три матча не пропускают.
Источник: телеграм-канал "Успей поймать".
Агент Джикии раскритиковал пасы Дуарте в матче с "Динамо"
Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, высказался об его конкуренте Алексисе Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"