– Околесица, – цитирует Медведева "СЭ".
Ранее журналист Иван Карпов написал, что руководство "Зенита" провело встречу с командой после домашнего проигрыша "Локомотиву" (1:2) в рамках 9-го тура чемпионата России. По его словам, глава правления "сине-бело-голубых" Александр Медведев в серьезном разговоре заявил футболистам, что они "не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью".
24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся матч между "Зенитом" и "Локомотивом". Хозяева открыли счет благодаря голу нападающего сборной Колумбии Матео Кассьерры в первом тайме. "Локомотив" добился волевой победы за счет точных ударов полузащитника Максима Глушенкова и защитника Наира Тикнизяна, который отличился в компенсированное время.
Медведев – о разговоре с командой после поражения от "Локомотива": околесица
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о серьезном разговоре с футболистами команды после поражения от "Локомотива" (1:2) в домашнем матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"