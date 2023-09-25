– Пока это самый непредсказуемый чемпионат за последние годы. Вверху таблицы очень плотно, и очень радует "Краснодар". Не только своей игрой, но и результатом. У краснодарцев везде стабильность, стараются красиво играть. От "Крыльев" мало чего ждали. Да, там хороший тренер, играющая команда, но никто не рассчитывал на такой старт. Многого ждали от "Локомотива", однако в команде пока дисбаланс.
Чего ждал от "Спартака" и "Зенита"? "Красно?белые" всегда нестабильны, а вот "Зенит" неожиданно много очков не добирает. Главные ли это разочарования? Наверное, нет. Больше разочаровал "Ахмат" Ташуева, – цитирует Граната Legalbet.
После 9-ти туров чемпионата России "Крылья Советов" располагаются на второй позиции в таблице чемпионата России. В активе команды Игоря Осинькина 18 очков. Отставание волжан от лидирующего "Краснодара" насчитывает 3 очка. Третьим идет "Зенит", отстающий от "Крыльев" на одно очко. Следом находится "Спартак", имеющий на счету 16 очков. "Динамо" с 15 очками замыкает пятерку сильнейших клубов РПЛ. В ближайшем туре Премьер-Лиги 1 октября "Крылья Советов" дома примут "Спартак".
Гранат: пока это самый непредсказуемый чемпионат за последние годы
Экс-защитник "Спартака", "Динамо" и сборной России Владимир Гранат назвал нынешний розыгрыш чемпионата России самым непредсказуемым в последние годы.
Фото: ФК "Спартак"